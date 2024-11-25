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ЦСКА — Ак Барс, результат матча 25 ноября 2024, счет 2:1, КХЛ 2024-2025

ЦСКА уступил «Ак Барсу», потерпев второе поражение подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и казанский «Ак Барс». Команды играли на ЦСКА-Арене в Москве. «Ак Барс» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кошелев (Лямкин) – 12:50 (5x4)     1:1 Дроздов (Каменев) – 23:54 (5x5)     1:2 Галимов (Сафонов) – 30:06 (4x5)    

За ЦСКА единственную шайбу забросил Иван Дроздов. За «Ак Барс» забили Семён Кошелев и Артём Галимов.

Для ЦСКА это второе поражение подряд, команда ранее уступила «Трактору» в госетвом матче со счётом 2:5.

Сейчас московская команда находится на пятом месте Западной конференции КХЛ. У неё 35 очков в 28 матчах. «Ак Барс» на четвёртой строчке Восточной конференции, 37 очков после 28 игр.

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