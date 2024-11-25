ЦСКА уступил «Ак Барсу», потерпев второе поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и казанский «Ак Барс». Команды играли на ЦСКА-Арене в Москве. «Ак Барс» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

За ЦСКА единственную шайбу забросил Иван Дроздов. За «Ак Барс» забили Семён Кошелев и Артём Галимов.

Для ЦСКА это второе поражение подряд, команда ранее уступила «Трактору» в госетвом матче со счётом 2:5.

Сейчас московская команда находится на пятом месте Западной конференции КХЛ. У неё 35 очков в 28 матчах. «Ак Барс» на четвёртой строчке Восточной конференции, 37 очков после 28 игр.