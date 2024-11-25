ЦСКА уступил «Ак Барсу», потерпев второе поражение подряд
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и казанский «Ак Барс». Команды играли на ЦСКА-Арене в Москве. «Ак Барс» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кошелев (Лямкин) – 12:50 (5x4) 1:1 Дроздов (Каменев) – 23:54 (5x5) 1:2 Галимов (Сафонов) – 30:06 (4x5)
За ЦСКА единственную шайбу забросил Иван Дроздов. За «Ак Барс» забили Семён Кошелев и Артём Галимов.
Для ЦСКА это второе поражение подряд, команда ранее уступила «Трактору» в госетвом матче со счётом 2:5.
Сейчас московская команда находится на пятом месте Западной конференции КХЛ. У неё 35 очков в 28 матчах. «Ак Барс» на четвёртой строчке Восточной конференции, 37 очков после 28 игр.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 ноября 2024
-
21:50
-
21:45
-
21:45
-
21:31
-
21:24
-
21:03
-
20:43
-
20:23
-
19:39
-
18:42
-
18:31
-
17:45
-
17:18
-
17:00
-
16:57
-
16:30
-
16:27
-
15:50
-
15:30
-
15:25
-
15:06
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
11:50
-
11:45
-
11:25
-
11:15
-
11:10