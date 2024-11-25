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Спартак — Торпедо, результат матча 25 ноября 2024, счёт 0:6, КХЛ 2024-2025

«Торпедо» всухую разгромило «Спартак» — 6:0, прервав победную серию москвичей
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. «Торпедо» одержало победу со счётом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 6
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Фирстов (Кагарлицкий) – 03:51 (5x5)     0:2 Ларионов (Линч) – 22:27 (5x5)     0:3 Гончарук (Кагарлицкий) – 23:15 (5x5)     0:4 Свечников (Мисников) – 26:25 (5x5)     0:5 Летунов (Артамонов, Войнов) – 38:51 (5x5)     0:6 Фирстов (Летунов, Артамонов) – 50:45 (5x5)    

За «Торпедо» забили Владислав Фирстов, оформивший дубль Игорь Ларионов, Сергей Гончарук, Евгений Свечников, Максим Летунов.

Для «Спартака» это первое поражение за последние пять матчей, ранее они четырежды одержали победу в домашней серии.

Сейчас московская команда находится на втором месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ — 43 очка после 30 матчей. Нижегородцы там же на шестом месте, 35 очков после 31 игры.

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