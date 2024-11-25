«Торпедо» всухую разгромило «Спартак» — 6:0, прервав победную серию москвичей

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. «Торпедо» одержало победу со счётом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0).

За «Торпедо» забили Владислав Фирстов, оформивший дубль Игорь Ларионов, Сергей Гончарук, Евгений Свечников, Максим Летунов.

Для «Спартака» это первое поражение за последние пять матчей, ранее они четырежды одержали победу в домашней серии.

Сейчас московская команда находится на втором месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ — 43 очка после 30 матчей. Нижегородцы там же на шестом месте, 35 очков после 31 игры.