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Сочи — Лада, результат матча 25 ноября 2024, счёт 3:2, КХЛ 2024-2025

«Лада» уступила «Сочи», у тольяттинцев шестое поражение подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Сочи» одержал победу со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Романов (Кугрышев, Фисенко) – 13:22 (5x5)     1:1 Попов (Тянулин, Мокрушев) – 25:17 (5x4)     1:2 Грошев (Алтыбармакян, Морозов) – 27:32 (5x5)     2:2 Федотов – 38:44 (5x4)     3:2 Сероух (Хохлачёв, Хафизов) – 47:14 (5x4)    

Команда из Тольятти повела со счётом 1:0 благодаря голу Ивана Романова, позже «Ладе» удалось выйти вперёд после заброшенной шайбы Сергея Попова из-за точного броска Евгения Грошева. Однако голы Ильи Федотова и Даниила Сероуха оставили победу за «Сочи».

«Лада» находится на 10-й строчке Восточной конференции КХЛ, а «Сочи» расположился на 11-м месте Западной конференции КХЛ.

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