«Лада» уступила «Сочи», у тольяттинцев шестое поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Сочи» одержал победу со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

Команда из Тольятти повела со счётом 1:0 благодаря голу Ивана Романова, позже «Ладе» удалось выйти вперёд после заброшенной шайбы Сергея Попова из-за точного броска Евгения Грошева. Однако голы Ильи Федотова и Даниила Сероуха оставили победу за «Сочи».

«Лада» находится на 10-й строчке Восточной конференции КХЛ, а «Сочи» расположился на 11-м месте Западной конференции КХЛ.