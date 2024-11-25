Гамзин заваливался в ворота с шайбой, Воробьёв спорил с судьями. Фото победы «Ак Барса»

25 ноября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Ак Барс» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Анвара Гатиятулина.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

За ЦСКА единственную шайбу забросил Иван Дроздов. За «Ак Барс» забили Семён Кошелев и Артём Галимов.

Для ЦСКА это второе поражение подряд, команда ранее уступила «Трактору» в гостевом матче со счётом 2:5.

Сейчас московская команда находится на пятом месте Западной конференции КХЛ. У неё 35 очков в 28 встречах. «Ак Барс» – на четвёртой строчке Восточной конференции, набрав 37 очков после 28 игр.