Ларионов: мы готовы отпустить Конюшкова в сборную, хотя… На этом закончу комментарий
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов кратко высказался о вызове защитника Богдана Конюшкова в расширенный состав сборной «Россия 25». Сегодня нижегородцы всухую разгромили «Спартак» (6:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 6
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Фирстов (Кагарлицкий) – 03:51 (5x5) 0:2 Ларионов (Линч) – 22:27 (5x5) 0:3 Гончарук (Кагарлицкий) – 23:15 (5x5) 0:4 Свечников (Мисников) – 26:25 (5x5) 0:5 Летунов (Артамонов, Войнов) – 38:51 (5x5) 0:6 Фирстов (Летунов, Артамонов) – 50:45 (5x5)
«Вы знаете, всегда надо радоваться, когда вызывают игроков в сборную. Здесь ничего не могу сказать в данной ситуации. Хотя и мог бы сказать, конечно. С другой стороны, мы готовы отпустить Богдана в сборную, хотя… На этом я закончу комментарий», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, сегодня, 25 ноября, стал известен список игроков, вызванных в сборную России, чтобы сыграть на Кубке Первого канала. Список сократится после сборов команды.
Комментарии
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