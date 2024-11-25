Ларионов: мы готовы отпустить Конюшкова в сборную, хотя… На этом закончу комментарий

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов кратко высказался о вызове защитника Богдана Конюшкова в расширенный состав сборной «Россия 25». Сегодня нижегородцы всухую разгромили «Спартак» (6:0).

«Вы знаете, всегда надо радоваться, когда вызывают игроков в сборную. Здесь ничего не могу сказать в данной ситуации. Хотя и мог бы сказать, конечно. С другой стороны, мы готовы отпустить Богдана в сборную, хотя… На этом я закончу комментарий», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сегодня, 25 ноября, стал известен список игроков, вызванных в сборную России, чтобы сыграть на Кубке Первого канала. Список сократится после сборов команды.