Ларионов – после победы со счётом 6:0: «Спартаку» спасибо за игру

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил победный матч со «Спартаком», где нижегородцы выиграли со счётом 6:0.

«Что я скажу… Понятно, что непростой матч. Естественно, что начну с того, что сопернику спасибо за игру, трудно проигрывать дома с таким счётом. Но нашу команду — с победой и хорошим выездом. Он мог быть ещё лучше, если бы выиграли в Питере, но тем не менее, хорошие две последние игры нам удались.

Любой матч, который был в этом сезоне, наложил свой отпечаток в душе. Ты понимаешь, что при хорошем результате уезжаешь не с пустым карманом. Понятно, что напоминаешь об этом команде. По ходу сезона команда растёт, становится более организованной. Перед сегодняшнем матчем было напоминание, что мы должны показать то, что показываем по ходу сезона. Не хотелось быть командой на один час, на одну‑две игры. Важна стабильность. Конференция очень плотная, но мы не смотрим в таблицу, смотрим только на свою игру и отталкиваемся от нашего хоккея», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.