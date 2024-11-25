Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов – о календаре КХЛ: это не то, что «Торпедо» хотело бы видеть

Ларионов – о календаре КХЛ: это не то, что «Торпедо» хотело бы видеть
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов объяснил, почему команду не устраивает график матчей КХЛ. 25 ноября команда из Нижнего Новгорода всухую обыграла «Спартак» (6:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 6
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Фирстов (Кагарлицкий) – 03:51 (5x5)     0:2 Ларионов (Линч) – 22:27 (5x5)     0:3 Гончарук (Кагарлицкий) – 23:15 (5x5)     0:4 Свечников (Мисников) – 26:25 (5x5)     0:5 Летунов (Артамонов, Войнов) – 38:51 (5x5)     0:6 Фирстов (Летунов, Артамонов) – 50:45 (5x5)    

«У нас есть план. С одной стороны, здорово, что есть пауза, но теряешь игровой ритм. У нас очень сильная группа людей, которая работает над физподготовкой игроков. Это и Фил Арзамазов, и Алексей Базанов. Они готовят ребят. План есть, но раскрывать его не буду. Мы готовимся к домашней серии, там будет четыре игры, после которых снова будет большая пауза. Конечно, это не то, что мы хотели видеть.

Мы не хотим, чтобы у нас были слишком большие окна. В сезоне хочешь играть постоянно, хочешь играть матчи и иметь сложный календарь, но, чтобы не было таких перепадов, которые у нас есть. Но что есть, то есть. Адаптироваться нужно, не смотреть и не оправдываться, делать свою работу качественно», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Ларионов – после победы со счётом 6:0: «Спартаку» спасибо за игру
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android