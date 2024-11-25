Ларионов – о календаре КХЛ: это не то, что «Торпедо» хотело бы видеть

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов объяснил, почему команду не устраивает график матчей КХЛ. 25 ноября команда из Нижнего Новгорода всухую обыграла «Спартак» (6:0).
«У нас есть план. С одной стороны, здорово, что есть пауза, но теряешь игровой ритм. У нас очень сильная группа людей, которая работает над физподготовкой игроков. Это и Фил Арзамазов, и Алексей Базанов. Они готовят ребят. План есть, но раскрывать его не буду. Мы готовимся к домашней серии, там будет четыре игры, после которых снова будет большая пауза. Конечно, это не то, что мы хотели видеть.
Мы не хотим, чтобы у нас были слишком большие окна. В сезоне хочешь играть постоянно, хочешь играть матчи и иметь сложный календарь, но, чтобы не было таких перепадов, которые у нас есть. Но что есть, то есть. Адаптироваться нужно, не смотреть и не оправдываться, делать свою работу качественно», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 25 ноября 2024
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