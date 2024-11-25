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Главный тренер «Спартака» назвал причины разгромного поражения от «Торпедо»

Главный тренер «Спартака» назвал причины разгромного поражения от «Торпедо»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов объяснил поражение от «Торпедо» (0:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 6
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Фирстов (Кагарлицкий) – 03:51 (5x5)     0:2 Ларионов (Линч) – 22:27 (5x5)     0:3 Гончарук (Кагарлицкий) – 23:15 (5x5)     0:4 Свечников (Мисников) – 26:25 (5x5)     0:5 Летунов (Артамонов, Войнов) – 38:51 (5x5)     0:6 Фирстов (Летунов, Артамонов) – 50:45 (5x5)    

«Позитивные моменты? У нас были моменты голевые, их надо было использовать, удачно сыграл вратарь. Бывает, что у соперника залетает всё, а у нас — ничего. Я глобального кризиса не вижу. Если смотришь статистку по голевым моментам — всё отлично вроде. А счет — 0:6. Я уже ответил, что моменты были, но их нужно использовать. Опять же, нужно отдать должное вратарю.

Попросили ребят в третьем периоде через игру готовиться к следующему матчу. Сейчас любая команда может преподнести сюрприз, и, если не настраиваться — тебя накажут. Что с «Витязем», что с «Торпедо» были тяжёлые игры. Могли отыграться, используй мы свои моменты. Мы понимали, что это последняя игра при наших болельщиках. Жалко, что так случилось. Извиняемся перед ними. Вернёмся сильнее», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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