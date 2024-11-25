Главный тренер «Спартака» назвал причины разгромного поражения от «Торпедо»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов объяснил поражение от «Торпедо» (0:6).

«Позитивные моменты? У нас были моменты голевые, их надо было использовать, удачно сыграл вратарь. Бывает, что у соперника залетает всё, а у нас — ничего. Я глобального кризиса не вижу. Если смотришь статистку по голевым моментам — всё отлично вроде. А счет — 0:6. Я уже ответил, что моменты были, но их нужно использовать. Опять же, нужно отдать должное вратарю.

Попросили ребят в третьем периоде через игру готовиться к следующему матчу. Сейчас любая команда может преподнести сюрприз, и, если не настраиваться — тебя накажут. Что с «Витязем», что с «Торпедо» были тяжёлые игры. Могли отыграться, используй мы свои моменты. Мы понимали, что это последняя игра при наших болельщиках. Жалко, что так случилось. Извиняемся перед ними. Вернёмся сильнее», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.