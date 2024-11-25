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Вратарь «Ак Барса» Арефьев отразил 38 бросков против ЦСКА и победил в дебютной игре в КХЛ

Вратарь «Ак Барса» Арефьев отразил 38 бросков против ЦСКА и победил в дебютной игре в КХЛ
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«Ак Барс» одержал выездную победу в матче с московским ЦСКА (2:1). Ворота казанцев защищал 21-летний голкипер Максим Арефьев. Основные вратари клуба Тимур Билялов и Амир Мифтахов пропускают второй матч подряд по медицинским показаниям.

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25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кошелев (Лямкин) – 12:50 (5x4)     1:1 Дроздов (Каменев) – 23:54 (5x5)     1:2 Галимов (Сафонов) – 30:06 (4x5)    

Арефьев отразил 38 бросков в матче из 39 нанесённых армейцами в створ ворот, включая выход Владислава Каменева один-на-один. Единственную шайбу в его ворота забросил Иван Дроздов. «Ак Барс» ответил голами Семёна Кошелева и Артёма Галимова. По итогам встречи Максима признали лучшим игроком матче в составе «Ак Барса» и вручили символическую «тюбетейку».

В предыдущей встрече ворота казанцев защищал Глеб Носов. Он пропустил шесть шайб в матче с «Северсталью», кроме того, два гола в его ворота были отменены после видеопросмотра.

Арефьев проводит текущий сезон в ВХЛ. Он провёл 21 матч за «Барс», в которых он отразил 91,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,61. Следующий матч «Ак Барс» проведет также в гостях против «Сочи». Билялов вернётся в строй ориентировочно через две недели, сроки восстановления Мифтахова в клубе не называют.

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