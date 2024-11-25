Состав «Питтсбурга» пополнил Фил Томасино в результате обмена с «Нэшвиллом»

Канадский нападающий Фил Томасино перешёл в «Питтсбург Пингвинз» в результате обмена с «Нэшвилл Предаторз». «Хищники» получили вместо форварда четвёртый пик драфта 2027 года.

Напомним, 23-летний Томасино провёл в «Нэшвилле» четыре сезона. Он дебютировал в НХЛ за этот клуб в 2020 году. В минувшем сезоне Фил набрал 20 очков в 41 матче. В текущем чемпионате НХЛ за 11 игр он заработал всего один результативный балл, отдав голевую передачу.

Наиболее результативным Томасино был в сезоне-2021/2022 — 32 очка в 76 встречах.

Сейчас «Питтсбург» находится на 14-м месте Восточной конференции НХЛ. У команды 18 очков после 23 матчей.