Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Состав «Питтсбурга» пополнил Фил Томасино в результате обмена с «Нэшвиллом»

Состав «Питтсбурга» пополнил Фил Томасино в результате обмена с «Нэшвиллом»
Комментарии

Канадский нападающий Фил Томасино перешёл в «Питтсбург Пингвинз» в результате обмена с «Нэшвилл Предаторз». «Хищники» получили вместо форварда четвёртый пик драфта 2027 года.

Напомним, 23-летний Томасино провёл в «Нэшвилле» четыре сезона. Он дебютировал в НХЛ за этот клуб в 2020 году. В минувшем сезоне Фил набрал 20 очков в 41 матче. В текущем чемпионате НХЛ за 11 игр он заработал всего один результативный балл, отдав голевую передачу.

Наиболее результативным Томасино был в сезоне-2021/2022 — 32 очка в 76 встречах.

Сейчас «Питтсбург» находится на 14-м месте Восточной конференции НХЛ. У команды 18 очков после 23 матчей.

Материалы по теме
Даже драка Кросби не помогла! «Питтсбург» продолжает погружаться на дно НХЛ
Даже драка Кросби не помогла! «Питтсбург» продолжает погружаться на дно НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android