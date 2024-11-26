Мостовой грустил в VIP, «Торпедо» бурно праздновало разгром «Спартака». Яркие фото

25 ноября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Торпедо» разгромило «Спартак». Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу команды Игоря Ларионова.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

За «Торпедо» забили Владислав Фирстов, оформивший дубль Игорь Ларионов, Сергей Гончарук, Евгений Свечников, Максим Летунов.

Для «Спартака» это первое поражение за последние пять матчей, ранее он четырежды одержал победу в домашней серии.

Сейчас московская команда находится на втором месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ — 43 очка после 30 матчей. Нижегородцы там же на шестом месте, 35 очков после 31 игры.