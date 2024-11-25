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Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов: важно было выиграть в день рождения клуба

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов: важно было выиграть в день рождения клуба
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победный матч с «Северсталью» (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Набиев (Чёрный, Ефремов) – 14:38 (5x5)     0:2 Тодд (Ремпал, Хафизуллин) – 46:29 (5x4)    

– Тяжёлый матч, но в таких играх проявляется самоотдача. Соперник быстрый и атакующий, мы воспользовались контратакой, забили в большинстве, Александр Самонов здорово сыграл. Важно было выиграть в день рождения клуба.

– Низкая результативность команды. Видите ли в этом проблему?
– Не вижу. Мы взяли два очка. Последнюю неделю не забиваем много, но моменты есть, — приводит слова Козлова пресс-служба «СЮ» на их официальном сайте.

Уфимцы сейчас находятся на третьем месте турнирной таблицы Востока, у команды 38 очков в 28 матчах. Череповецкие хоккеисты – на седьмой строчке Запада. У них 34 очка в 29 встречах.

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