«Представлял каждую игру, что забью». Набиев — о первом голе в КХЛ в матче с «Северсталью»

Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Набиев рассказал, как забил свой первый гол в КХЛ в матче с «Северсталью» (2:0).

– Как видели свою первую шайбу в КХЛ?

– Влад Ефремов отдал на Чёрного, на него сместились двое, я открылся, осталось только попасть. Очень ждал этот гол, представлял каждую игру, что забью. Рад, что удалось забросить шайбу. До конца не верилось, что забил. Большое облегчение, что забросил, — приводит слова Набиева пресс-служба «Салавата Юлаева» на их сайте.

Уфимцы сейчас находятся на третьем месте турнирной таблицы Востока, у команды 38 очков в 28 матчах. Череповецкие хоккеисты – на седьмой строчке Запада. У них 34 очка в 29 встречах.