«Представлял каждую игру, что забью». Набиев — о первом голе в КХЛ в матче с «Северсталью»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Набиев рассказал, как забил свой первый гол в КХЛ в матче с «Северсталью» (2:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Набиев (Чёрный, Ефремов) – 14:38 (5x5) 0:2 Тодд (Ремпал, Хафизуллин) – 46:29 (5x4)
– Как видели свою первую шайбу в КХЛ?
– Влад Ефремов отдал на Чёрного, на него сместились двое, я открылся, осталось только попасть. Очень ждал этот гол, представлял каждую игру, что забью. Рад, что удалось забросить шайбу. До конца не верилось, что забил. Большое облегчение, что забросил, — приводит слова Набиева пресс-служба «Салавата Юлаева» на их сайте.
Уфимцы сейчас находятся на третьем месте турнирной таблицы Востока, у команды 38 очков в 28 матчах. Череповецкие хоккеисты – на седьмой строчке Запада. У них 34 очка в 29 встречах.
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