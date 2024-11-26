Кирилл Капризов посетил утреннюю тренировку в составе «Миннесоты»

Российский хоккеист Кирилл Капризов, нападающий «Миннесоты», посетил утреннюю тренировку своей команды и занимался на льду вместе с остальными игроками. Об этом сообщил журналист The Hockey News Дилан Лоукс. На данный момент неизвестно, будет ли Капризов включён в состав на матч с «Виннипегом», который состоится 26 ноября и начнётся в 4:00 мск

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 26 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Виннипег Джетс Виннипег Кто победит в основное время? П1 X П2

Однако, по информации Лоукса, Капризов во время утренней тренировки играл в первом звене с Йоэлем Эрикссоном Эком и Мэттом Болди.

Напомним, Капризов пропустил последний матч «Миннесоты» с «Калгари» из-за травмы нижней части тела. На данный момент у россиянина 34 (13+21) очка после 19 матчей в сезоне. Он занимает второе место в бомбардирской гонке сезона в НХЛ и на одно очко отстаёт от Натана Маккиннона, у которого 35 (7+28) очков в текущем чемпионате.