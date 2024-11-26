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Кирилл Капризов посетил утреннюю тренировку в составе «Миннесоты»

Кирилл Капризов посетил утреннюю тренировку в составе «Миннесоты»
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Российский хоккеист Кирилл Капризов, нападающий «Миннесоты», посетил утреннюю тренировку своей команды и занимался на льду вместе с остальными игроками. Об этом сообщил журналист The Hockey News Дилан Лоукс. На данный момент неизвестно, будет ли Капризов включён в состав на матч с «Виннипегом», который состоится 26 ноября и начнётся в 4:00 мск

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Однако, по информации Лоукса, Капризов во время утренней тренировки играл в первом звене с Йоэлем Эрикссоном Эком и Мэттом Болди.

Напомним, Капризов пропустил последний матч «Миннесоты» с «Калгари» из-за травмы нижней части тела. На данный момент у россиянина 34 (13+21) очка после 19 матчей в сезоне. Он занимает второе место в бомбардирской гонке сезона в НХЛ и на одно очко отстаёт от Натана Маккиннона, у которого 35 (7+28) очков в текущем чемпионате.

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