«Это хороший знак». Тренер «Миннесоты» — о восстановлении Капризова и Хуснутдинова

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался о Кирилле Капризове и Марате Хуснутдинове, которые продолжают восстанавливаться после травмы.

«Оба катались сегодня утром, так что это хороший знак. Посмотрим, что будет после катания», — приводит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.

Напомним, Капризов и Хуснутдинов пропустили последний матч «Миннесоты» с «Калгари» из-за травмы нижней части тела.

Капризов в нынешнем сезоне регулярного чемпионата набрал 34 очка в 19 матчах. Ему удалось забить 13 голов и сделать 21 результативную передачу. На счету Хуснутдинова две передачи в 19 играх.

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