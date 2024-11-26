«Это хороший знак». Тренер «Миннесоты» — о восстановлении Капризова и Хуснутдинова

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался о Кирилле Капризове и Марате Хуснутдинове, которые продолжают восстанавливаться после травмы.
«Оба катались сегодня утром, так что это хороший знак. Посмотрим, что будет после катания», — приводит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.
Напомним, Капризов и Хуснутдинов пропустили последний матч «Миннесоты» с «Калгари» из-за травмы нижней части тела.
Капризов в нынешнем сезоне регулярного чемпионата набрал 34 очка в 19 матчах. Ему удалось забить 13 голов и сделать 21 результативную передачу. На счету Хуснутдинова две передачи в 19 играх.
Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году