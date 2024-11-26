Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это хороший знак». Тренер «Миннесоты» — о восстановлении Капризова и Хуснутдинова

«Это хороший знак». Тренер «Миннесоты» — о восстановлении Капризова и Хуснутдинова
Комментарии

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался о Кирилле Капризове и Марате Хуснутдинове, которые продолжают восстанавливаться после травмы.

«Оба катались сегодня утром, так что это хороший знак. Посмотрим, что будет после катания», — приводит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.

Напомним, Капризов и Хуснутдинов пропустили последний матч «Миннесоты» с «Калгари» из-за травмы нижней части тела.

Капризов в нынешнем сезоне регулярного чемпионата набрал 34 очка в 19 матчах. Ему удалось забить 13 голов и сделать 21 результативную передачу. На счету Хуснутдинова две передачи в 19 играх.

Материалы по теме
Стало известно, насколько травма форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова серьёзная

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android