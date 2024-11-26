Нападающий «Вашингтона» рассказал о проблемах в игре команды после травмы Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум рассказал о проблемах команды в последних матчах.

«Мы не наносим столько бросков, сколько раньше, ни нападающие, ни защитники, поэтому нам нужно найти способ доставлять шайбу до ворот. Вчера мы хорошо контролировали шайбу, но, очевидно, соперник перебросал нас до третьего периода, когда мы смогли создать больше моментов. Однако мне кажется, если мы будем играть в третьем периоде с немного большей самоотдачей и желанием идти на ворота и бороться на пятаке, у нас всё будет в порядке», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

Напомним, после травмы российского нападающего Александра Овечина «Вашингтон» проиграл два матча подряд.

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