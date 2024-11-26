Никита Кучеров прервал пятиматчевую безголевую серию в НХЛ

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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. В первом периоде российский нападающий Никита Кучеров сделал результативную передачу и забил гол. Таким образом, он набрал 30-е и 31-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. Россиянин прервал пятиматчевую безголевую серию в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 20 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 12 голов 19 результативных передач при коэффициенте полезности «+7».

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