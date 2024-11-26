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Никита Кучеров прервал пятиматчевую безголевую серию в НХЛ

Никита Кучеров прервал пятиматчевую безголевую серию в НХЛ
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перерыв
5 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Пербикс (Гики) – 05:41     2:0 Гюнцель (Хагель, Кучеров) – 07:46 (pp)     2:1 Иван (Ничушкин, Мэнсон) – 08:56     3:1 Кучеров (Хагель) – 10:03     4:1 Гленденинг (Хагель) – 13:15 (sh)     5:1 Чирелли (Чернак, Хагель) – 19:46    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. В первом периоде российский нападающий Никита Кучеров сделал результативную передачу и забил гол. Таким образом, он набрал 30-е и 31-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. Россиянин прервал пятиматчевую безголевую серию в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 20 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 12 голов 19 результативных передач при коэффициенте полезности «+7».

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