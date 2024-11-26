Никита Кучеров прервал пятиматчевую безголевую серию в НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. В первом периоде российский нападающий Никита Кучеров сделал результативную передачу и забил гол. Таким образом, он набрал 30-е и 31-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. Россиянин прервал пятиматчевую безголевую серию в НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 20 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 12 голов 19 результативных передач при коэффициенте полезности «+7».
Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году
- 26 ноября 2024
-
02:14
-
01:51
-
00:25
-
00:09
- 25 ноября 2024
-
23:56
-
23:48
-
23:25
-
23:11
-
22:56
-
22:50
-
22:44
-
22:41
-
22:23
-
21:58
-
21:50
-
21:45
-
21:45
-
21:31
-
21:24
-
21:03
-
20:43
-
20:23
-
19:39
-
18:42
-
18:31
-
17:45
-
17:18
-
17:00
-
16:57
-
16:30
-
16:27
-
15:50
-
15:30
-
15:25
-
15:06