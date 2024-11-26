Никита Кучеров превзошёл достижение Сидни Кросби в НХЛ
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».
НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перерыв
6 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Пербикс – 05:41 2:0 Гюнцель (Хагель, Кучеров) – 07:46 (pp) 2:1 Иван (Ничушкин, Мэнсон) – 08:56 3:1 Кучеров (Хагель) – 10:03 4:1 Гленденинг (Хагель) – 13:15 (sh) 5:1 Чирелли (Чернак, Хагель) – 19:46 6:1 Пойнт (Хагель, Кучеров) – 29:38 (pp)
На момент написания новости завершился первый период. Счёт 5:1 в пользу хозяев. В первом периоде российский нападающий Никита Кучеров забил гол и сделал одну результативную передачу.
Кучеров провёл 128-й многоочковый период с момента своего дебюта в НХЛ и обошёл Сидни Кросби по этому показателю. Теперь россиянин занимает чистое второе место.
Рекорд по этому показателю принадлежит Коннору Макдэвиду (171).
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