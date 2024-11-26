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Брэндон Хагель повторил рекорд НХЛ по результативным передачам в первом периоде

Брэндон Хагель повторил рекорд НХЛ по результативным передачам в первом периоде
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перерыв
6 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Пербикс – 05:41     2:0 Гюнцель (Хагель, Кучеров) – 07:46 (pp)     2:1 Иван (Ничушкин, Мэнсон) – 08:56     3:1 Кучеров (Хагель) – 10:03     4:1 Гленденинг (Хагель) – 13:15 (sh)     5:1 Чирелли (Чернак, Хагель) – 19:46     6:1 Пойнт (Хагель, Кучеров) – 29:38 (pp)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 5:1 в пользу хозяев. В первом периоде Брэндон Хагель сделал четыре результативные передачи в первом периоде и повторил рекорд НХЛ по этому показателю.

Ранее это удавалось Уэйну Гретцки, Микки Роучу, Филу Гойетту, Брэду Парку, Полу Малви, Рэю Ньюфелду, Марио Лемье, Эрику Линдросу и нескольким других игроков

На данный момент «Тампа» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 33 очка. «Колорадо» находится на седьмой строчке на Западе, набрав 24 очка.

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