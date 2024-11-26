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Брэндон Хагель повторил рекорд НХЛ по результативным передачам в первом периоде

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 5:1 в пользу хозяев. В первом периоде Брэндон Хагель сделал четыре результативные передачи в первом периоде и повторил рекорд НХЛ по этому показателю.

Ранее это удавалось Уэйну Гретцки, Микки Роучу, Филу Гойетту, Брэду Парку, Полу Малви, Рэю Ньюфелду, Марио Лемье, Эрику Линдросу и нескольким других игроков

На данный момент «Тампа» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 33 очка. «Колорадо» находится на седьмой строчке на Западе, набрав 24 очка.

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