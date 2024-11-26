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Мичков поразил ворота Самсонова, отметившись голом во втором матче подряд

Мичков поразил ворота Самсонова, отметившись голом во втором матче подряд
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В Филадельфии (США) на арене «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимает на своей площадке «Вегас Голден Найтс». На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт 4:2 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3-й период
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Фрост (Ристолайнен, Типпетт) – 08:51     2:0 Кутюрье (Конечны) – 12:07     3:0 Андре (Хэтэуэй, Лотон) – 20:28     3:1 Айкел (Барбашёв) – 27:42     3:2 Барбашёв (Айкел) – 31:32     4:2 Мичков (Фрост) – 33:18     4:3 Дорофеев (Теодор, Гертл) – 38:10 (pp)    

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забил четвёртый гол своей команды в этом матче, огорчив голкипера «Вегаса» Илью Самсонова. Россиянин отличился во второй игре подряд. В прошлой встрече форвард поразил ворота «Чикаго».

Матвей Мичков провёл в этом сезоне 20 матчей, в которых отметился восемью голами и девятью результативными передачами.

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