Мичков поразил ворота Самсонова, отметившись голом во втором матче подряд

В Филадельфии (США) на арене «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимает на своей площадке «Вегас Голден Найтс». На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт 4:2 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забил четвёртый гол своей команды в этом матче, огорчив голкипера «Вегаса» Илью Самсонова. Россиянин отличился во второй игре подряд. В прошлой встрече форвард поразил ворота «Чикаго».

Матвей Мичков провёл в этом сезоне 20 матчей, в которых отметился восемью голами и девятью результативными передачами.

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