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«Вегас» отыгрался с 0:3 и выиграл по буллитам в матче с «Филадельфией», у Мичкова — гол

«Вегас» отыгрался с 0:3 и выиграл по буллитам в матче с «Филадельфией», у Мичкова — гол
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Сегодня, в ночь с 25 на 26 ноября мск на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Вегас Голден Найтс». Победу со счётом 5:4 одержали гости по буллитам.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 5
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Фрост (Ристолайнен, Типпетт) – 08:51     2:0 Кутюрье (Конечны) – 12:07     3:0 Андре (Хэтэуэй, Лотон) – 20:28     3:1 Айкел (Барбашёв) – 27:42     3:2 Барбашёв (Айкел) – 31:32     4:2 Мичков (Фрост) – 33:18     4:3 Дорофеев (Теодор, Гертл) – 38:10 (pp)     4:4 Пирсон (Ханифин, Хаг) – 51:55     4:5 Айкел – 65:00    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский форвард Таннер Пирсон и американский нападающий Джек Айкел, который также забросил победный буллит. Из россиян голами отметились нападающие Павел Дорофеев и Иван Барбашёв, на счету которого ещё результативная передача.

У хозяев шайбы забросили канадские форварды Морган Фрост и Шон Кутюрье, финский защитник Эмиль Андре. Также четвёртый гол в ворота «Вегаса» забил российский нападающий Матвей Мичков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Филадельфия» проведёт на выезде с «Нэшвилл Предаторз» 28 ноября. «Вегас» продолжит выездную серию и встретится с «Колорадо Эвеланш» 28 ноября.

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