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«Вегас» отыгрался с 0:3 и выиграл по буллитам в матче с «Филадельфией», у Мичкова — гол

Сегодня, в ночь с 25 на 26 ноября мск на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Вегас Голден Найтс». Победу со счётом 5:4 одержали гости по буллитам.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский форвард Таннер Пирсон и американский нападающий Джек Айкел, который также забросил победный буллит. Из россиян голами отметились нападающие Павел Дорофеев и Иван Барбашёв, на счету которого ещё результативная передача.

У хозяев шайбы забросили канадские форварды Морган Фрост и Шон Кутюрье, финский защитник Эмиль Андре. Также четвёртый гол в ворота «Вегаса» забил российский нападающий Матвей Мичков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Филадельфия» проведёт на выезде с «Нэшвилл Предаторз» 28 ноября. «Вегас» продолжит выездную серию и встретится с «Колорадо Эвеланш» 28 ноября.