Нико Хишир стал четвёртым игроком «Нью-Джерси», оформившим натуральный хет-трик за период
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился уверенной победой хозяев со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг – 05:08 1:1 Хаула (Ковачевич, Мерсер) – 11:29 2:1 Хишир (Майер, Хьюз) – 23:52 3:1 Хишир – 30:01 (pp) 4:1 Хишир (Ноэсен) – 36:57 4:2 Л'Эрё (Йози) – 47:39 5:2 Даулинг (Ковачевич, Диллон) – 57:25
Ключевым отрезком стал второй период, в котором капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир оформил натуральный хет-трик, забросив три шайбы кряду. Он отличился на 24-й, 31-й и 37-й минутах, дважды забив в равных составах, а ещё раз при игре в большинстве.
Швейцарский форвард стал всего четвёртым игроком в истории «Нью-Джерси», оформившим натуральный хет-трик в одном периоде. В декабре 1991 года подобным достижением отметился Петер Штястны, в марте 1993-го три шайбы подряд в одном матче забросил Стефан Рише, а в октябре 2006-го — Брайан Джионта.
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