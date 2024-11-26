Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нико Хишир стал четвёртым игроком «Нью-Джерси», оформившим натуральный хет-трик за период

Нико Хишир стал четвёртым игроком «Нью-Джерси», оформившим натуральный хет-трик за период
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился уверенной победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг – 05:08     1:1 Хаула (Ковачевич, Мерсер) – 11:29     2:1 Хишир (Майер, Хьюз) – 23:52     3:1 Хишир – 30:01 (pp)     4:1 Хишир (Ноэсен) – 36:57     4:2 Л'Эрё (Йози) – 47:39     5:2 Даулинг (Ковачевич, Диллон) – 57:25    

Ключевым отрезком стал второй период, в котором капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир оформил натуральный хет-трик, забросив три шайбы кряду. Он отличился на 24-й, 31-й и 37-й минутах, дважды забив в равных составах, а ещё раз при игре в большинстве.

Швейцарский форвард стал всего четвёртым игроком в истории «Нью-Джерси», оформившим натуральный хет-трик в одном периоде. В декабре 1991 года подобным достижением отметился Петер Штястны, в марте 1993-го три шайбы подряд в одном матче забросил Стефан Рише, а в октябре 2006-го — Брайан Джионта.

Материалы по теме
Впервые за 14 лет у каждой команды НХЛ в сезоне есть капитан
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android