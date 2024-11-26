Нико Хишир стал четвёртым игроком «Нью-Джерси», оформившим натуральный хет-трик за период

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился уверенной победой хозяев со счётом 5:2.

Ключевым отрезком стал второй период, в котором капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир оформил натуральный хет-трик, забросив три шайбы кряду. Он отличился на 24-й, 31-й и 37-й минутах, дважды забив в равных составах, а ещё раз при игре в большинстве.

Швейцарский форвард стал всего четвёртым игроком в истории «Нью-Джерси», оформившим натуральный хет-трик в одном периоде. В декабре 1991 года подобным достижением отметился Петер Штястны, в марте 1993-го три шайбы подряд в одном матче забросил Стефан Рише, а в октябре 2006-го — Брайан Джионта.