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«Вашингтон» впервые одержал победу после травмы Овечкина, у Мирошниченко — гол

Сегодня, в ночь с 25 на 26 ноября мск, на льду «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 1:4 одержали гости.

В составе победителей голами отметились канадский защитник Джейкоб Чикран и датский нападающий Ларс Эллер, на счету которого дубль. Также отметился заброшенной шайбой российский форвард Иван Мирошниченко.

У хозяев единственный гол на счету финского защитника Нико Микколы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Флорида» проведёт дома с «Торонто Мэйпл Лифс» 28 ноября. «Вашингтон» продолжит выездную серию и встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 28 ноября.