Гол и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Колорадо» в матче НХЛ

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Пербикс, Джейк Гюнцель (дубль), Никита Кучеров, Люк Гленденинг, Энтони Чирелли, Брейден Пойнт и Майки Эйссимонт. Российский форвард Кучеров также записал в свой актив две результативные передачи. Его соотечественник, голкипер Андрей Василевский, совершил 23 сейва.
У гостей дублем отметился Иван Иван. Российский нападающий Валерий Ничушкин сделал в этом матче ассист.
«Колорадо» занимает седьмое место на Западе с 24 очками, «Тампа» идёт на том же месте и с тем же количеством очков на Востоке.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Василевский, Кучеров и Сергачёв сыграли в гольф
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