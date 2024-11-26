Видео: реакция Александра Овечкина на первую победу «Вашингтона» после его травмы

Сегодня, в ночь с 25 на 26 ноября мск, на льду «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 1:4 одержали гости. Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин находился на арене и отреагировал на победу своего клуба.
Овечкин с улыбкой аплодировал своей команде после финальной сирены. Напомним, Александр продолжает проходить реабилитацию после травмы.
Российский форвард получил перелом малой берцовой кости во время матча с «Ютой». Предположительно, срок его восстановления составит от четырёх до шести недель. Россиянин является лучшим снайпером клуба в текущем сезоне. В его активе 15 шайб.
Реакция раздевалки «Вашингтона» на хет-трик Овечкина
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