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Нападающий «Тампы» Брэндон Хагель повторил редкий клубный рекорд

Нападающий «Тампы» Брэндон Хагель повторил редкий клубный рекорд
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В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
8 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Пербикс – 05:41     2:0 Гюнцель (Хагель, Кучеров) – 07:46 (pp)     2:1 Иван (Ничушкин, Мэнсон) – 08:56     3:1 Кучеров (Хагель) – 10:03     4:1 Гленденинг (Хагель) – 13:15 (sh)     5:1 Чирелли (Чернак, Хагель) – 19:46     6:1 Пойнт (Хагель, Кучеров) – 29:38 (pp)     6:2 Иван – 41:08     7:2 Гюнцель (Пербикс) – 43:09     8:2 Эйссимонт (Гиргенсонс) – 44:44    

Нападающий «Тампы» Брэндон Хагель оформил ассистентский пента-трик, завершив матч с пятью результативным передачами. Канадский форвард сделал четыре результативные передачи ещё в первом периоде и повторил рекорд НХЛ по этому показателю. Благодаря же пятому ассисту нападающий повторил ещё и клубный рекорд по результативным передачам в одном матче.

26-летний Хагель стал всего четвёртым игроком в клубной истории, кому удалось сделать пять результативных передач в матче. В 2009 году это сделал Марк Рекки, в 2010-м Мартен Сан-Луи, а в марте этого года к ним присоединился защитник Даррен Рэддиш.

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