Нападающий «Тампы» Брэндон Хагель повторил редкий клубный рекорд

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:2.
Нападающий «Тампы» Брэндон Хагель оформил ассистентский пента-трик, завершив матч с пятью результативным передачами. Канадский форвард сделал четыре результативные передачи ещё в первом периоде и повторил рекорд НХЛ по этому показателю. Благодаря же пятому ассисту нападающий повторил ещё и клубный рекорд по результативным передачам в одном матче.
26-летний Хагель стал всего четвёртым игроком в клубной истории, кому удалось сделать пять результативных передач в матче. В 2009 году это сделал Марк Рекки, в 2010-м Мартен Сан-Луи, а в марте этого года к ним присоединился защитник Даррен Рэддиш.
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