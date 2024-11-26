Нападающий «Тампы» Брэндон Хагель повторил редкий клубный рекорд

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:2.

Нападающий «Тампы» Брэндон Хагель оформил ассистентский пента-трик, завершив матч с пятью результативным передачами. Канадский форвард сделал четыре результативные передачи ещё в первом периоде и повторил рекорд НХЛ по этому показателю. Благодаря же пятому ассисту нападающий повторил ещё и клубный рекорд по результативным передачам в одном матче.

26-летний Хагель стал всего четвёртым игроком в клубной истории, кому удалось сделать пять результативных передач в матче. В 2009 году это сделал Марк Рекки, в 2010-м Мартен Сан-Луи, а в марте этого года к ним присоединился защитник Даррен Рэддиш.