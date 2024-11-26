Матвей Мичков повторил достижение Джордана Уила для новичков «Филадельфии»

Сегодня, в ночь с 25 на 26 ноября мск, на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Вегас Голден Найтс». Победу со счётом 5:4 одержали гости по буллитам.
В составе хозяев заброшенной шайбой отметился российский нападающий Матвей Мичков. 19-летний нападающий «Флайерз» стал девятым новичком в истории американского клуба, которому удалось набрать как минимум 17 очков за первые за 20 матчей в сезоне.
Последним новичком с подобным достижением в истории «Филадельфии» стал Джеймс ван Римсдайк, который в сезоне-2009/2010 набрал 19 очков в первых 20 матчах регулярного чемпионата.
При этом лучший снайперский результат среди новичков на аналогичном отрезке (за первые 20 матчей игрока в чемпионате) в сезоне-2016/2017 поставил канадский форвард Джордан Уил (восемь голов). В нынешнем сезоне Мичков повторил достижение ныне звезды московского «Динамо» (восемь голов в 20 матчах).
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