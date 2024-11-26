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Матвей Мичков повторил достижение Джордана Уила для новичков «Филадельфии»

Матвей Мичков повторил достижение Джордана Уила для новичков «Филадельфии»
Матвей Мичков
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Сегодня, в ночь с 25 на 26 ноября мск, на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Вегас Голден Найтс». Победу со счётом 5:4 одержали гости по буллитам.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 5
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Фрост (Ристолайнен, Типпетт) – 08:51     2:0 Кутюрье (Конечны) – 12:07     3:0 Андре (Хэтэуэй, Лотон) – 20:28     3:1 Айкел (Барбашёв) – 27:42     3:2 Барбашёв (Айкел) – 31:32     4:2 Мичков (Фрост) – 33:18     4:3 Дорофеев (Теодор, Гертл) – 38:10 (pp)     4:4 Пирсон (Ханифин, Хаг) – 51:55     4:5 Айкел – 65:00    

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился российский нападающий Матвей Мичков. 19-летний нападающий «Флайерз» стал девятым новичком в истории американского клуба, которому удалось набрать как минимум 17 очков за первые за 20 матчей в сезоне.

Последним новичком с подобным достижением в истории «Филадельфии» стал Джеймс ван Римсдайк, который в сезоне-2009/2010 набрал 19 очков в первых 20 матчах регулярного чемпионата.

При этом лучший снайперский результат среди новичков на аналогичном отрезке (за первые 20 матчей игрока в чемпионате) в сезоне-2016/2017 поставил канадский форвард Джордан Уил (восемь голов). В нынешнем сезоне Мичков повторил достижение ныне звезды московского «Динамо» (восемь голов в 20 матчах).

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