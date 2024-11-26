Лафреньер: голкиперы «Рейнджерс» были нереальны, но мы должны им гораздо больше помогать

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафреньер после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (2:5) заступился за голкиперов своей команды.

Это поражение стало для «синерубашечников» третьим кряду. Дважды на этом отрезке, в том числе и сегодня, ворота «рейнджеров» защищал российский голкипер Игорь Шестёркин (38 сейвов после 42 бросков в матче с «Блюз»), а ещё один раз — американец Джонатан Куик.

«Когда вы позволяете соперникам создавать так много опасных моментов, в конечном итоге шайбы окажутся в сетке ваших ворот. Наши вратари были нереальны, и мы должны им помогать гораздо больше», — сказал Лафреньер в эфире клубного телевидения.