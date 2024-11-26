Видео: ярость Александра Георгиева после пропущенной шайбы в матче с «Тампой»

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:2. Ворота «Эвеланш» на протяжении большей части встречи защищал российский голкипер Александр Георгиев, показавший яростную реакцию на одну из пропущенных шайб.

Эпизод случился в моменте с голом канадского форварда «Тампы» Брейдена Пойнта, сделавшего на тот момент счёт в матче 6:1. Георгиев после пропущенной шайбы принялся бить клюшкой о перекладину своих ворот, затем и вовсе выбросил её в сторону.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На счету Георгиева в этом матче 14 спасений и почти 30 сыгранных минут.

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