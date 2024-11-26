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Видео: ярость Александра Георгиева после пропущенной шайбы в матче с «Тампой»

Видео: ярость Александра Георгиева после пропущенной шайбы в матче с «Тампой»
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В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:2. Ворота «Эвеланш» на протяжении большей части встречи защищал российский голкипер Александр Георгиев, показавший яростную реакцию на одну из пропущенных шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
8 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Пербикс – 05:41     2:0 Гюнцель (Хагель, Кучеров) – 07:46 (pp)     2:1 Иван (Ничушкин, Мэнсон) – 08:56     3:1 Кучеров (Хагель) – 10:03     4:1 Гленденинг (Хагель) – 13:15 (sh)     5:1 Чирелли (Чернак, Хагель) – 19:46     6:1 Пойнт (Хагель, Кучеров) – 29:38 (pp)     6:2 Иван – 41:08     7:2 Гюнцель (Пербикс) – 43:09     8:2 Эйссимонт (Гиргенсонс) – 44:44    

Эпизод случился в моменте с голом канадского форварда «Тампы» Брейдена Пойнта, сделавшего на тот момент счёт в матче 6:1. Георгиев после пропущенной шайбы принялся бить клюшкой о перекладину своих ворот, затем и вовсе выбросил её в сторону.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На счету Георгиева в этом матче 14 спасений и почти 30 сыгранных минут.

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