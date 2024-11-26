42 сейва Хеллебайка помогли «Виннипегу» обыграть «Миннесоту», Капризов очков не набрал

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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс». Игра завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1.

Единственную шайбу в составе хозяев в свой актив сегодня записал Джейкоб Миддлтон.

У гостей в данной встрече забивали Нино Нидеррайтер, Адам Лаури, а также Алекс Иафалло, записавший в свой актив две заброшенные шайбы. Американский голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк совершил по ходу матча 42 спасения своих ворот. Российский форвард Владислав Наместников отметился ассистом.

«Виннипег» по-прежнему возглавляет Западную конференцию с 36 очками, «Миннесота» идёт на втором месте, у клуба 30 очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.



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