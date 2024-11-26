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Шнайдер — о происходящем с «Рейнджерс»: ожидания высоки, поэтому такое разочарование

Шнайдер — о происходящем с «Рейнджерс»: ожидания высоки, поэтому такое разочарование
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Брэйден Шнайдер после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (2:5) прокомментировал ситуацию, в которую уходил американский клуб. На фоне третьего поражения подряд и невыразительной игры на протяжении последнего месяца вокруг полуфиналиста Кубка Стэнли — 2024 пошла волна слухов о предстоящих возможных переменах.

«У нас в раздевалке действительно высокие ожидания. Наша цель – это конечная цель всего сезона. И у нас тут команда, которая, как мы думаем, сможет её достичь. Каждый парень в раздевалке думает, что мы можем это сделать, и поэтому сейчас такое разочарование.

Прямо сейчас мы держим клюшки крепче, чем нужно, и пытаемся слишком сильно форсировать события. Нам нужно выйти на лёд и убедиться, что мы делаем то, что нужно, чтобы одержать победу», — приводит слова Шнайдера журналист Джонни Лазерус.

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