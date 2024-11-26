Игрок «Колорадо» сломал клюшку после 2:8 от «Тампы», её осколок отлетел тренеру в голову

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:2.

После завершения встречи, уже уходя в подтрибунное помещение, нападающий «лавин» Майлз Вуд сильным ударом сломал клюшку. Её осколок отлетел за спину канадскому форварду, где следом шёл главный тренер американской команды Джаред Беднар. В итоге осколок клюшки попал канадскому специалисту в голову.

ВИДЕО

Нападающий «Тампы» Брэндон Хагель оформил ассистентский пента-трик, завершив матч с пятью результативным передачами. Канадский форвард сделал четыре результативные передачи ещё в первом периоде и повторил рекорд НХЛ по этому показателю. Благодаря же пятому ассисту нападающий повторил ещё и клубный рекорд по результативным передачам в одном матче.