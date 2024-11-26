Главный тренер «Вашингтона» Карбери прокомментировал победу над действующим чемпионом НХЛ
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Наставник «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Миккола (Беннетт, Вераге) – 07:00 1:1 Эллер (Чикран, Лапьер) – 17:49 1:2 Чикран (Строум, Уилсон) – 41:18 (pp) 1:3 Эллер (Дюбуа, Чикран) – 58:32 1:4 Мирошниченко (Рой) – 59:37
«Третий период, я считаю, был нашим лучшим периодом, начиная с момента игры в большинстве. Это дало нам преимущество, а затем мы полностью завладели им и контролировали большую часть третьего отрезка, что породило много хороших моментов. Я думаю, что их вратарь сегодня тоже сыграл очень, очень хорошо. У нас могло быть, наверное, ещё три или четыре забитых гола», — сказал Карбери после матча.
Напомним, эта победа стала для «Кэпиталз» первой после травмы капитана Александра Овечкина.
Реакция раздевалки «Вашингтона» на хет-трик Овечкина
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