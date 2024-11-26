Главный тренер «Вашингтона» Карбери прокомментировал победу над действующим чемпионом НХЛ

Наставник «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:1).

«Третий период, я считаю, был нашим лучшим периодом, начиная с момента игры в большинстве. Это дало нам преимущество, а затем мы полностью завладели им и контролировали большую часть третьего отрезка, что породило много хороших моментов. Я думаю, что их вратарь сегодня тоже сыграл очень, очень хорошо. У нас могло быть, наверное, ещё три или четыре забитых гола», — сказал Карбери после матча.

Напомним, эта победа стала для «Кэпиталз» первой после травмы капитана Александра Овечкина.

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