«Вашингтон» впервые победил без Овечкина, у Роналду дубль за «Аль-Наср». Главное к утру
«Вашингтон Кэпиталз» одержал первую победу без травмированного капитана Александра Овечкина, обыграв «Флориду Пантерз», 39-летний португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в матче Лиги чемпионов АФК, нижегородское «Торпедо» всухую разгромило московский «Спартак» в матче КХЛ, прервав победную серию москвичей. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Вашингтон» впервые одержал победу после травмы Овечкина, у Мирошниченко — гол.
- Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Гарафу» в матче Лиги чемпионов АФК.
- «Торпедо» всухую разгромило «Спартак» — 6:0, прервав победную серию москвичей.
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