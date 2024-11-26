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«Вашингтон» впервые победил без Овечкина, у Роналду дубль за «Аль-Наср». Главное к утру

«Вашингтон Кэпиталз» одержал первую победу без травмированного капитана Александра Овечкина, обыграв «Флориду Пантерз», 39-летний португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в матче Лиги чемпионов АФК, нижегородское «Торпедо» всухую разгромило московский «Спартак» в матче КХЛ, прервав победную серию москвичей. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».