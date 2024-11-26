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26 ноября главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты НХЛ и КХЛ, Криштиану Роналду, Александр Овечкин

«Вашингтон» впервые победил без Овечкина, у Роналду дубль за «Аль-Наср». Главное к утру
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«Вашингтон Кэпиталз» одержал первую победу без травмированного капитана Александра Овечкина, обыграв «Флориду Пантерз», 39-летний португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в матче Лиги чемпионов АФК, нижегородское «Торпедо» всухую разгромило московский «Спартак» в матче КХЛ, прервав победную серию москвичей. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Вашингтон» впервые одержал победу после травмы Овечкина, у Мирошниченко — гол.
  2. Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Гарафу» в матче Лиги чемпионов АФК.
  3. «Торпедо» всухую разгромило «Спартак» — 6:0, прервав победную серию москвичей.
  4. Стало известно, почему «Ливерпуль» ещё не предложил новый контракт Салаху.
  5. ЦСКА уступил «Ак Барсу», потерпев второе поражение подряд.
  6. Игрок «Аль-Насра» Роналду забил 450 голов после того, как ему исполнилось 30 лет.
  7. Никита Кучеров превзошёл достижение Сидни Кросби в НХЛ.
  8. Испанское издание назвало следующий клуб Эрлинга Холанда и дату его ухода из «Ман Сити».
  9. Гол и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Колорадо» в матче НХЛ.
  10. Матвей Мичков повторил достижение Джордана Уила для новичков «Филадельфии».
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