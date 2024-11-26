Тренер «Вашингтона» Карбери назвал секрет победы над «Флоридой» и другими топовыми клубами

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:1), раскрыв секрет игры с такими топовыми клубами.

«Именно так можно закрыть такую ​​команду. Нужно захватить преимущество и не сидеть сложа руки, позволяя им атаковать ваши ворота. Мы играли в атаку. Мы диктовали им этот темп, и в третьем периоде постоянно были в зоне нападения, что является хорошим рецептом для достижения победы с такими клубами», — сказал Карбери после матча.

«Вашингтон» занимает третье место Восточной конференции с 29 очками.

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