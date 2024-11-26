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Тренер «Вашингтона» Карбери назвал секрет победы над «Флоридой» и другими топовыми клубами

Тренер «Вашингтона» Карбери назвал секрет победы над «Флоридой» и другими топовыми клубами
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:1), раскрыв секрет игры с такими топовыми клубами.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Миккола (Беннетт, Вераге) – 07:00     1:1 Эллер (Чикран, Лапьер) – 17:49     1:2 Чикран (Строум, Уилсон) – 41:18 (pp)     1:3 Эллер (Дюбуа, Чикран) – 58:32     1:4 Мирошниченко (Рой) – 59:37    

«Именно так можно закрыть такую ​​команду. Нужно захватить преимущество и не сидеть сложа руки, позволяя им атаковать ваши ворота. Мы играли в атаку. Мы диктовали им этот темп, и в третьем периоде постоянно были в зоне нападения, что является хорошим рецептом для достижения победы с такими клубами», — сказал Карбери после матча.

«Вашингтон» занимает третье место Восточной конференции с 29 очками.

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