НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 26 ноября
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Сегодня, 26 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять встреч, ещё две продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Кайлли (Какко, Джонс) – 08:47 1:1 Кайру (Шенн) – 11:45 1:2 Болдюк (Факса, Холлоуэй) – 24:30 2:2 Кайлли (Зибанеджад, Berard) – 27:20 2:3 Шенн (Перунович) – 41:12 2:4 Болдюк (Парэйко, Холлоуэй) – 48:25 2:5 Бучневич (Сундквист, Сутер) – 57:15
НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг – 05:08 1:1 Хаула (Ковачевич, Мерсер) – 11:29 2:1 Хишир (Майер, Хьюз) – 23:52 3:1 Хишир – 30:01 (pp) 4:1 Хишир (Ноэсен) – 36:57 4:2 Л'Эрё (Йози) – 47:39 5:2 Даулинг (Ковачевич, Диллон) – 57:25
НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Миккола (Беннетт, Вераге) – 07:00 1:1 Эллер (Чикран, Лапьер) – 17:49 1:2 Чикран (Строум, Уилсон) – 41:18 (pp) 1:3 Эллер (Дюбуа, Чикран) – 58:32 1:4 Мирошниченко (Рой) – 59:37
НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 5
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Фрост (Ристолайнен, Типпетт) – 08:51 2:0 Кутюрье (Конечны) – 12:07 3:0 Андре (Хэтэуэй, Лотон) – 20:28 3:1 Айкел (Барбашёв) – 27:42 3:2 Барбашёв (Айкел) – 31:32 4:2 Мичков (Фрост) – 33:18 4:3 Дорофеев (Теодор, Гертл) – 38:10 (pp) 4:4 Пирсон (Ханифин, Хаг) – 51:55 4:5 Айкел – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Сегин (Марчмент, Дюшейн) – 00:18 1:1 Джарвис – 06:36 (sh) 1:2 Харли (Бенн, Хейсканен) – 10:15 1:3 Марчмент (Сегин) – 27:13 2:3 Ахо (Джарвис, Орлов) – 41:10 3:3 Бёрнс (Стаал, Мартинук) – 43:43 4:3 Гостисбер (Нечас, Ахо) – 48:09 (pp) 4:4 Хейсканен (Джонстон) – 54:46 5:4 Нечас (Гостисбер, Джарвис) – 57:53 (pp) 6:4 Свечников (Ахо, Славин) – 59:45
НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
8 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Пербикс – 05:41 2:0 Гюнцель (Хагель, Кучеров) – 07:46 (pp) 2:1 Иван (Ничушкин, Мэнсон) – 08:56 3:1 Кучеров (Хагель) – 10:03 4:1 Гленденинг (Хагель) – 13:15 (sh) 5:1 Чирелли (Чернак, Хагель) – 19:46 6:1 Пойнт (Хагель, Кучеров) – 29:38 (pp) 6:2 Иван – 41:08 7:2 Гюнцель (Пербикс) – 43:09 8:2 Эйссимонт (Гиргенсонс) – 44:44
НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Ли (Пажо, Добсон) – 04:35 1:1 Зайдер (Копп, Фишер) – 13:25 2:1 Палмьери (Нельсон, Джордж) – 27:42 2:2 Ларкин (Холл, Юханссон) – 51:20 2:3 Рэймонд (Эдвинссон, Зайдер) – 53:53 2:4 Эдвинссон – 59:57
НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Юбердо (Коронато, Зари) – 14:32 (pp) 1:1 Годетт (Грейг, Жиру) – 17:05 2:1 Батерсон (Ткачук, Сандерсон) – 23:18 (pp) 3:1 Рейнхардт (Грейг, Сандерсон) – 33:17 3:2 Шарангович – 35:27 4:2 Ткачук (Батерсон, Штюцле) – 41:14 (pp) 4:3 Баклунд (Кузьменко, Кадри) – 59:21
НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Миддлтон (Юханссон, Фэйбер) – 08:37 1:1 Иафалло (Купари) – 10:03 1:2 Нидеррайтер (Пионк, Наместников) – 32:05 1:3 Иафалло (Пионк, Перфетти) – 53:20 (pp) 1:4 Лаури (Коннор, Шайфли) – 58:57
Две встречи продолжаются в данный момент.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3-й период
2 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Бьёркстранд, Эванс) – 07:12 1:1 Зеграс (Терри, Дюмулен) – 15:59 2:1 Ватрано (Целльвегер, Терри) – 26:17 2:2 Бураковски (Макканн, Эванс) – 40:46 2:3 Монтур – 41:10
НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Перерыв
2 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Штурм (Ферраро, Аскаров) – 01:47 1:1 Кларк (Кемпе, Копитар) – 22:31 1:2 Копитар (Кемпе, Фёгеле) – 28:58 2:2 Зеттерлунд (Эклунд, Селебрини) – 33:59
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Нью-Джерси Дэвилз», имея в активе 32 очка после 24 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 36 очками после 22 матчей.
Регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября. Он завершится в апреле следующего года.
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