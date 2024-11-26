НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 26 ноября

Сегодня, 26 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять встреч, ещё две продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки.

Две встречи продолжаются в данный момент.

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Нью-Джерси Дэвилз», имея в активе 32 очка после 24 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 36 очками после 22 матчей.

Регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября. Он завершится в апреле следующего года.