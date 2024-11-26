Коннор Хеллебайк повторил достижение Евгения Набокова по победам в 17 матчах сезона

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк с командой одержал победу во встрече с «Миннесотой Уайлд».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Хеллебайк одержал 15-ю победу в 17 встречах сезона и повторил достижения Евгения Набокова (сезон-2008/2009), Брента Джонсона (2001/2002) и Тайни Томпсона (1929/1930).

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс». Игра завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1. Коннор Хеллебайк совершил по ходу матча 42 спасения своих ворот.