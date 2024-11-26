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Брэди Ткачук превзошёл результат Яшина по победным голам «Оттавы» в возрасте до 25 лет

Брэди Ткачук превзошёл результат Яшина по победным голам «Оттавы» в возрасте до 25 лет
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Нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук в игре с «Калгари Флэймз» отметился победной шайбой.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Брэди Ткачук забросил свою 22-ю победную шайбу в «Оттаве». По этому показателю форвард обошёл Алексея Яшина в возрасте до 25 лет. У Алексея была 21 победная шайба. Рекорд клуба принадлежит Марианну Хоссе — 32 победных гола в возрасте до 25 лет.

На льду «Канадиен Тайр-центр » в Оттаве (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Оттава Сенаторз» и «Калгари Флэймз». Победу со счётом 4:3 одержали хозяева площадки. У российского нападающего «Калгари» Андрея Кузьменко — передача.

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