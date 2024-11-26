«Тяжёлое поражение». Защитник «Флориды» Миккола — об 1:4 от «Вашингтона»
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Защитник «Флориды Пантерз» Нико Миккола прокомментировал поражение во встрече с «Вашингтон Кэпиталз».
«Это была хорошая битва. «Вашингтон» — хорошая команда, и они выложились по полной. Тяжёлое поражение», — приводит слова Микколы официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, в ночь с 25 на 26 ноября мск, на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:1 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Миккола (Беннетт, Вераге) – 07:00 1:1 Эллер (Чикран, Лапьер) – 17:49 1:2 Чикран (Строум, Уилсон) – 41:18 (pp) 1:3 Эллер (Дюбуа, Чикран) – 58:32 1:4 Мирошниченко (Рой) – 59:37
В составе победителей голами отметились канадский защитник Джейкоб Чикран и датский нападающий Ларс Эллер, на счету которого дубль. Также отметился заброшенной шайбой российский форвард Иван Мирошниченко.
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