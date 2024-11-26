Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тяжёлое поражение». Защитник «Флориды» Миккола — об 1:4 от «Вашингтона»

«Тяжёлое поражение». Защитник «Флориды» Миккола — об 1:4 от «Вашингтона»
Комментарии

Защитник «Флориды Пантерз» Нико Миккола прокомментировал поражение во встрече с «Вашингтон Кэпиталз».

«Это была хорошая битва. «Вашингтон» — хорошая команда, и они выложились по полной. Тяжёлое поражение», — приводит слова Микколы официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Сегодня, в ночь с 25 на 26 ноября мск, на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Миккола (Беннетт, Вераге) – 07:00     1:1 Эллер (Чикран, Лапьер) – 17:49     1:2 Чикран (Строум, Уилсон) – 41:18 (pp)     1:3 Эллер (Дюбуа, Чикран) – 58:32     1:4 Мирошниченко (Рой) – 59:37    

В составе победителей голами отметились канадский защитник Джейкоб Чикран и датский нападающий Ларс Эллер, на счету которого дубль. Также отметился заброшенной шайбой российский форвард Иван Мирошниченко.

Материалы по теме
«Вашингтон» умеет побеждать без Овечкина! Сокрушить чемпиона НХЛ помог и гол россиянина
«Вашингтон» умеет побеждать без Овечкина! Сокрушить чемпиона НХЛ помог и гол россиянина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android