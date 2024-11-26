Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о поражении от «Сент-Луиса»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал поражение от «Сент-Луис Блюз».

«Мы должны как-то остановить [неудачную серию]. Мы профессионалы, и у каждого есть опыт, когда дела идут не очень хорошо. Мы должны проснуться завтра, исправить ошибки и быть готовыми к игре с «Каролиной», — приводит слова Панарина сайт НХЛ.

Сегодня, в ночь с 25 на 26 ноября мск, на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис Блюз». Победу со счётом 5:2 одержали гости. Артемий Панарин результативными действиями не отметился и завершил матч с показателем «-2».