Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о поражении от «Сент-Луиса»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал поражение от «Сент-Луис Блюз».
«Мы должны как-то остановить [неудачную серию]. Мы профессионалы, и у каждого есть опыт, когда дела идут не очень хорошо. Мы должны проснуться завтра, исправить ошибки и быть готовыми к игре с «Каролиной», — приводит слова Панарина сайт НХЛ.
Сегодня, в ночь с 25 на 26 ноября мск, на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис Блюз». Победу со счётом 5:2 одержали гости. Артемий Панарин результативными действиями не отметился и завершил матч с показателем «-2».
НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Кайлли (Какко, Джонс) – 08:47 1:1 Кайру (Шенн) – 11:45 1:2 Болдюк (Факса, Холлоуэй) – 24:30 2:2 Кайлли (Зибанеджад, Berard) – 27:20 2:3 Шенн (Перунович) – 41:12 2:4 Болдюк (Парэйко, Холлоуэй) – 48:25 2:5 Бучневич (Сундквист, Сутер) – 57:15
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