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Сан-Хосе Шаркс — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 26 ноября 2024, счет 7:2, НХЛ 2024-2025

Передача голкипера Аскарова и дубль Селебрини помогли «Сан-Хосе» разгромить «Лос-Анджелес»
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26 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 7:2 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
7 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Штурм (Ферраро, Аскаров) – 01:47     1:1 Кларк (Кемпе, Копитар) – 22:32     1:2 Копитар (Кемпе, Фёгеле) – 28:58     2:2 Зеттерлунд (Эклунд, Селебрини) – 33:59     3:2 Селебрини (Тран, Рутта) – 41:03     4:2 Лильегрен (Смит) – 42:14     5:2 Селебрини (Эклунд, Смит) – 43:43 (pp)     6:2 Веннберг (Уолман) – 50:46 (pp)     7:2 Канин – 58:39    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На второй минуте первого периода Нико Штурм с передач Марио Ферраро и Ярослава Аскарова открыл счёт во встрече.

На третьей минуте второго периода Брандт Кларк с передач Адриана Кемпе и Анже Копитара восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Анже Копитар с передач Адриана Кемпе и Уоррена Фёгеле вывел гостей вперёд. На 14-й минуте периода Фабиан Зеттерлунд с передач Вильяма Эклунда и Маклина Селебрини сделал счёт 2:2.

В начале третьего периода Маклин Селебрини с передач Генри Трана и Яна Рутты вновь вывел «акул» вперёд. Спустя минуту Тимоти Лильегрен забросил четвёртую шайбу хозяев льда в матче. На четвёртой минуте периода Маклин Селебрини с передачи Вильяма Эклунда сделал счёт 5:2. В середине периода Александер Веннберг довёл счёт до крупного. В конце игры Люк Канин установил окончательный счёт во встрече.

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