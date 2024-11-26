Передача голкипера Аскарова и дубль Селебрини помогли «Сан-Хосе» разгромить «Лос-Анджелес»

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26 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 7:2 одержали хозяева льда.

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На второй минуте первого периода Нико Штурм с передач Марио Ферраро и Ярослава Аскарова открыл счёт во встрече.

На третьей минуте второго периода Брандт Кларк с передач Адриана Кемпе и Анже Копитара восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Анже Копитар с передач Адриана Кемпе и Уоррена Фёгеле вывел гостей вперёд. На 14-й минуте периода Фабиан Зеттерлунд с передач Вильяма Эклунда и Маклина Селебрини сделал счёт 2:2.

В начале третьего периода Маклин Селебрини с передач Генри Трана и Яна Рутты вновь вывел «акул» вперёд. Спустя минуту Тимоти Лильегрен забросил четвёртую шайбу хозяев льда в матче. На четвёртой минуте периода Маклин Селебрини с передачи Вильяма Эклунда сделал счёт 5:2. В середине периода Александер Веннберг довёл счёт до крупного. В конце игры Люк Канин установил окончательный счёт во встрече.