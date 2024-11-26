Аскаров — 3-й голкипер-новичок «Сан-Хосе» после Ирбе и Набокова, кто набрал очко за «акул»
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Российский вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров в игре с «Лос-Анджелес Кингз» отметился результативной передачей.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Ярослав Аскаров стал третьим вратарём-новичком «Шаркс», набравшим очко в игре, повторив достижения Евгения Набокова (два очка — 12 марта 2001 года и 11 ноября 2000 года) и Артура Ирбе (29 ноября 1991 года).
Напомним, 26 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 7:2 одержали хозяева льда. Дублем в игре отметился Маклин Селебрини.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
7 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Штурм (Ферраро, Аскаров) – 01:47 1:1 Кларк (Кемпе, Копитар) – 22:32 1:2 Копитар (Кемпе, Фёгеле) – 28:58 2:2 Зеттерлунд (Эклунд, Селебрини) – 33:59 3:2 Селебрини (Тран, Рутта) – 41:03 4:2 Лильегрен (Смит) – 42:14 5:2 Селебрини (Эклунд, Смит) – 43:43 (pp) 6:2 Веннберг (Уолман) – 50:46 (pp) 7:2 Канин – 58:39
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