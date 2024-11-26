Аскаров — 3-й голкипер-новичок «Сан-Хосе» после Ирбе и Набокова, кто набрал очко за «акул»

Российский вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров в игре с «Лос-Анджелес Кингз» отметился результативной передачей.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Ярослав Аскаров стал третьим вратарём-новичком «Шаркс», набравшим очко в игре, повторив достижения Евгения Набокова (два очка — 12 марта 2001 года и 11 ноября 2000 года) и Артура Ирбе (29 ноября 1991 года).

Напомним, 26 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 7:2 одержали хозяева льда. Дублем в игре отметился Маклин Селебрини.