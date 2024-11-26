Мичков занял 2-е место по голам в первых 20 матчах за «Филадельфию» в возрасте до 19 лет

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков в игре с «Вегас Голден Найтс» отметился заброшенной шайбой.

Как сообщает TSN StatsCentre, Мичков забросил восемь шайб за первые 20 матчей за «Флайерз» и занял второе место по данному показателю в истории «Филадельфии» в возрасте до 19 лет. Матвей сравнялся с Майком Риччи. Рекорд же принадлежит Эрику Линдросу — 15 шайб.

Сегодня, в ночь с 25 на 26 ноября мск, на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Вегас Голден Найтс». Победу со счётом 5:4 по буллитам одержали гости.