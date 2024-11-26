Мичков занял 2-е место по голам в первых 20 матчах за «Филадельфию» в возрасте до 19 лет
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков в игре с «Вегас Голден Найтс» отметился заброшенной шайбой.
Как сообщает TSN StatsCentre, Мичков забросил восемь шайб за первые 20 матчей за «Флайерз» и занял второе место по данному показателю в истории «Филадельфии» в возрасте до 19 лет. Матвей сравнялся с Майком Риччи. Рекорд же принадлежит Эрику Линдросу — 15 шайб.
Сегодня, в ночь с 25 на 26 ноября мск, на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Вегас Голден Найтс». Победу со счётом 5:4 по буллитам одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 5
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Фрост (Ристолайнен, Типпетт) – 08:51 2:0 Кутюрье (Конечны) – 12:07 3:0 Андре (Хэтэуэй, Лотон) – 20:28 3:1 Айкел (Барбашёв) – 27:42 3:2 Барбашёв (Айкел) – 31:32 4:2 Мичков (Фрост) – 33:18 4:3 Дорофеев (Теодор, Гертл) – 38:10 (pp) 4:4 Пирсон (Ханифин, Хаг) – 51:55 4:5 Айкел – 65:00
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