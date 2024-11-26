В НХЛ команды повторили необычное достижение 31-летней давности

Сегодня, 26 ноября, в очередном игровом дне Национальной хоккейной лиги три команды забросили пять шайб в одном периоде: «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом периоде игры с «Колорадо Эвеланш» (8:2), «Каролина Харрикейнз» в третьей двадцатиминутке встречи с «Даллас Старз» (6:4) и «Сан-Хосе Шаркс» в заключительном игровом отрезке матча с «Лос-Анджелес Кингз» (7:2).

Как сообщает OptaSTATS, это первый случай с 9 октября 1993 года, когда пять или более шайб в одном периоде забросили «Бостон Брюинз», «Филадельфия Флайерз» и «Лос-Анджелес Кингз».

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Нью-Джерси Дэвилз», имея в активе 32 очка после 24 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 36 очками после 22 матчей.