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Металлург — Авангард: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Металлург» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 26 ноября, в Магнитогорске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Андрея Разина набрала 33 очка за 31 матч.

«Авангард» 24 ноября вернулся в зону плей-офф в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, после того как одержал волевую победу над «Барысом» (3:2 ОТ). «Ястребы» набрали 26 очков после 28 встреч.

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