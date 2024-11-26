«Металлург» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 26 ноября, в Магнитогорске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 ноября 2024, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Андрея Разина набрала 33 очка за 31 матч.

«Авангард» 24 ноября вернулся в зону плей-офф в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, после того как одержал волевую победу над «Барысом» (3:2 ОТ). «Ястребы» набрали 26 очков после 28 встреч.