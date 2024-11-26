«Произошедшее — это шок». Черных — о состоянии вратаря «Челмета» Щетилина после ДТП

Хоккейный агент Александр Черных рассказал о состоянии вратаря «Челмета» Алексея Щетилина. Напомним, голкипер и его супруга оказались пострадавшими в ДТП.

«Жизни Алексея и его жены ничего не угрожает, их оставили на амбулаторном лечении. Он пройдёт обследование, и будет понятно, что к чему и когда он сможет вернуться играть. Мы понимаем, что произошедшее – это шок, и всё могло окончиться гораздо плачевнее. У хоккеистов серьёзная закалка и вид спорта сам по себе мужской, поэтому надеемся, что всё будет хорошо. А с виновником аварии разберётся полиция», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

Напомним, виновника ДТП задержали очевидцы. За рулём BMW находился 47-летний Алексей Корягин, который, по предварительной информации, был пьян.