«Меня ударили ногой в лицо, но могло быть и хуже». Биссонетт — о драке в ресторане

Бывший хоккеист клубов НХЛ Пол Биссонетт рассказал, что стал участником драки в семейном ресторане.

Биссонетт заявил, что группа мужчин устроила «бушующий скандал» с менеджером ресторана, когда им отказали в напитках. Пол заявил, что на него напали семь человек, шесть из которых арестовала полиция.

«По лицу менеджера заведения было видно, что он был немного шокирован, удивлён и ошеломлён. Это семейный ресторан, и там не было никого, кто мог бы ему помочь, поэтому я подошёл, схватил парня и сказал: «Сэр, если вы собираетесь нападать и преследовать персонал, у нас будут проблемы». Затем они просто начали отмахиваться. Всё очень быстро обострилось.

Меня пару раз ударили ногой в лицо, но могло быть и намного хуже.

Они были слишком пьяные, и я не знаю, что ещё у них было в организме. Я очень, очень зол на этих парней и хочу, чтобы их имена были известны и чтобы они заплатили за это. Просто неприемлемое поведение в семейном ресторане только потому, что они не смогли взять ещё один коктейль и не хотели слышать «нет» в ответ.

Да, я пропустил немного, но они получили ещё больше», — приводит слова Биссонетта The Athletic.

Биссонетт в НХЛ провёл 270 матчей, в которых набрал 653 минуты штрафа.