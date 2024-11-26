Бывший капитан сборной Латвии Даугавиньш объявил о завершении игровой карьеры

Бывший капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш объявил о завершении игровой карьеры. Об этом сообщил словацкий хоккейный клуб «Дукла», за который выступает форвард.

«Тяжело что-то говорить. «Дукла» была для меня домом в течение двух сезонов, но сейчас я столкнулся с семейными проблемами. Я сюда вернусь. Не как хоккеист, а как человек. Хочу всех пригласить на свою последнюю игру в пятницу», — заявил Даугавиньш.

Даугавиньш сыграл на 12 чемпионатах мира за сборную Латвии, где провёл 78 матчей, забил 23 шайбы и сделал 25 передач. Также на его счету две передачи в 12 матчах на трёх Олимпиадах. За свою карьеру Даугавиньш сыграл 91 матч в Национальной хоккейной лиге за «Бостон Брюинз» и «Оттаву Сенаторз»; восемь сезонов в Континентальной хоккейной лиге за рижское и московское «Динамо», «Спартак», «Торпедо» и «Витязь».

В 2023 году в составе сборной Латвии Даугавиньш стал бронзовым призёром чемпионата мира.