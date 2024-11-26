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В тренерском штабе «Сибири» произошли изменения

В тренерском штабе «Сибири» произошли изменения
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В тренерском штабе новосибирской «Сибири» произошли изменения — Владислав Занковец покинул пост тренера сибирского клуба по физической подготовке. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Вместо него в команду пришёл Алексей Войтюк. Ранее он работал в «Хоккейной Академии Вратарского Мастерства» (Москва), хоккейных школах В. Третьяка и В. Ерфилова (Московская обл.), на сборах вратарей ФХР, старшим тренером по ОФП в школе ХК «Спартак». В 2021 году Алексей перешёл в систему «Авангарда» на должность старшего тренера академии по физической подготовке, в 2023 году стал тренером по ОФП в команде «Омские Крылья» (ВХЛ).

«Сибирь» в турнирной таблице Восточной конференции располагается на девятой строчке, заработав 25 очков после 28 игр.

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