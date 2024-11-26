«Иногда хорошо, иногда паршиво». Аскаров — о своей игре в победном матче «Сан-Хосе»

Российский вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров высказался о своей игре в победном матче с «Лос-Анджелес Кингз».

— Сегодня моя игра была иногда хорошей, иногда паршивой.

— Будущее «Сан-Хосе» с Селебрини, Смитом?

— У нас всё будет хорошо, всё будет замечательно, — приводит слова Аскарова журналист Шэн Пэн на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, 26 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 7:2 одержали хозяева льда. Аскаров в игре отметился результативной передачей.